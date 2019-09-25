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Ziraat Türkiye Kupası: Erzinspor: 1 - İnegölspor: 4

Ziraat Türkiye Kupası 3.

tur mücadelesinde İnegölspor, Erzinspor'u deplasmanda 4-1 yenerek bir üst tura yükseldi.



Stat: Erzin Şehit Muhammet Oğuz Kılınç


Hakemler: Emre Korkmaz, Turgut Evran, Yunus Doğan


Erzinspor: Yaşar Memişoğullarından, Halil Karataş, Sefa Aktepe, Emre Baysal, Keram Onaylı, Şahin Tüter, Nureddin Ersoy (Mertcan Erdem dk.73), Serdar Deniz (Berkant Taşkıran dk. 46) Ali Sinan Gayla, Selim Başev, Timur Özgöz (Taylan Özgün dk.61)


İnegölspor: Şener Özcan, Gökhan Kurumuş, Selimcan Temel, Uğur Daşdemir, Abdullah Balıkuv, Bilal Özdemir, Cumhur Yılmaztürk (Cumhur Yılmaztürk dk.73), Batuhan Selman (Cengiz Ötkün dk.54), Ömer Çalışkan, Muharrem Ozan Cengiz (Ahmet Şahin dk.61), Enes Topal


Goller: Batuhan Salman (dk.19) Enes Topal (dk.26) Muharrem Ozan Cengiz (dk.57) Abdullah Balıkuv (dk.68) (İnegölspor) Ali Sinan Gayla (dk.84) (Erzinspor)


Sarı Kartlar: Şahin Tüter (Erzinspor), Bilal Özdemir, Batuhan Salman (İnegölspor)

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