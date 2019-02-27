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Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 0 - Galatasaray 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Hatayspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor.

Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakika sağdan Mehmet Tayfun'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mirkan Aydın'ın şutu direkten döndü.


21. dakikada sol kanattan Emre Taşdemir'in ortasında cezası sahası içinde topu alan Muğdat'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.


26. dakikada Selim'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kubilay Sönmez'in şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Mustafa Savranlar


Hatayspor: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Kubilay Sönmez, Gökhan Karadeniz, Mirkan Aydın, Hamiodu Maiga, Sadi Karaduman, Selim Ilgaz, Dmytro Korkishko


Yedekler: Süleyman Çamlıca, Hamza Gür, Bakary Nimaga, Sadio Diallo, Murat Paluli, Özgür Kazar, Caner Hüseyin Bağ


Teknik Direktör: İlhan Palut


Galatasaray: İsmail Çipe, Mariano, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Donk, Selçuk İnan, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Sinan Gümüş, Muğdat Çelik


Yedekler: Batuhan Şen, Ndiaye, Ömer Bayram, Onyekuru, Kostas Mitroglou, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Maicon, Celil Yüksel


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gol: Muğdat Çelik (dk. 21) (Galatasaray)


Sarı kart: Yasin Güreler (Hatayspor)

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