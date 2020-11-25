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Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 - Karacabey Belediyespor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Eleme Turu maçında Karacabey Belediyespor'u konuk eden Hatayspor, normal süresi 2-2 biten maçta rakibine penaltı atışları sonucu 7-6 mağlup olarak elendi.



Stat: Antakya Atatürk


Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Metin, Selahattin Altay


Hatayspor: Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu (Berk Aygün dk. 91 ?), Alexsandros Katranis, Soner Örnek (Isaac Sackey dk. 46), Helder Barbosa (David Akıntola dk. 70), Boupendza, Gökhan Karadeniz (Idır Quali dk. 76), Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu, Ruben Riberio (Adama Traore dk. 69)


Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Mert Altınöz, Berk Aygün, Melih Aşkar


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Ömer Faruk Gümüş, Gökhan Erdöl (Sefa Durmuş dk. 46 ?), Alper Karaman dk. 61), İlyas Yılmazer, Abdullah Aydın, Taşkın Kartal, Onur Özcan (Sergen İlhan dk. 46), Temel Taşkın, Rasimcan Değirmenci, Berk Ali Nizam (Sadık Arda Yılmaztürk dk. 116 ?), Ömer Çetinbaş


Yedekler: Hüseyin Arslan, Mehmet Alp Kahraman, Berke Özgün


Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz


Goller: Temel Taşkın (dk. 19), Ömer Çetinbaş (dk. 63), Karacabey Belediyespor, Soner Örnek (dk. 25), David Akıntola (dk. 81) Hatayspor


Sarı Kartlar: Isaac Sackey, David Akıntola, Berk Aygün, Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), Berk Ali Nizam, Ömer Faruk Gümüş (Karacabey Belediyespor)

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