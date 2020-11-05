Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 - Şanlıurfaspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Eleme Turu maçında Hatayspor sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
22. dakikada ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruş yapan Selim Ilgaz'ın şutu az farkla dışarı çıktı.
24. dakikada Barbosa'nın açtığı ortaya Emre Özkan'ın elle dokunması sonucu hakem beyaz noktayı gösterdi.
25. dakikada penaltıyı kullanan Mirkan Aydın, topu ağlara gönderdi. 1-0
25. dakikada Mirkan Aydın attığı golü İzmir depreminde enkazdan çıkarılan Elif ve Ayda bebeğe armağan etti.
75. dakikada Aaron Salem'in şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Helder Barbosa, ağları sarstı. 2-0
84. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mahmut Emir topu ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Mustafa Kürşat Filiz, Samet Özkul, Göktuğ Hazar Erel
Hatayspor: Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Isaac Sackey (Akıntola dk. 60), Helder Barbosa (Mert Altınöz dk. 77 ?), Aaron Salem Boupendza, Mirkan Aydın, Idır Quali (Ruben Riberio dk. 60), Yusuf Abdioğlu
Yedekler: Yavuz Buğra Çağlar, Jean Billiong, Gökhan Karadeniz, Melih Aşkar, Strahil Popov
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Şanlıurfaspor: Fatih Kaldan, Süleyman Luş, Galip Güzel (Mustafa Şen dk. 67), Mustafa Samican Keskin (Muhammed Demirci dk. 67), Tarık Kurt, İsmail Cem Kara, Emre Özkan, Yunus Emre Gedik (Gökdeniz Varol dk. 67), Muhammet Mahmut Emir, Volkan Geyik (Enes Subaşı dk. 67), Fevzi Özcan (Erkan Süer dk. 46)
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, İlker Sayan
Teknik Direktör: Tolga Dogantez
Goller: Mirkan Aydın (dk. 25 pen.), Helder Barbosa (dk. 75) (Hatayspor), Mahmut Emir (dk. 84) (Şanlıurfaspor)
Sarı Kartlar: Galip Güzel, Mahmut Emir (Şanlıurfaspor)