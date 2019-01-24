Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 3 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

1-0 skor avantajı ile rövanş maçına çıkan Medipol Başakşehir, rakibi karşısında ilk yarıyı 3-1 geride kapattı.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilkler yaşandı. Bu sezon kullanılmaya başlanan futbol teknolojisi 'VAR' sistemi Hatay'da ilk defa Medipol Başakşehir mücadelesinde kullanıldı. Tarihinde ilk defa kupada Son 16 Turu'na kalan Hatayspor, ilk defa Süper Lig kulübünü evinde konuk etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Tom'un kullandığı kornerde Yusuf Abdioğlu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

18 dakikada Hatayspor ceza alanı içinde topla buluşan Milos Jocij'in uzak köşeye vuruşunda skora eşitlik geldi. 1-1

25. dakikada Tom'un ara pasında topla buluşan Mirkan Aydın'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

44. dakikada Yasin'in ortasında Gökhan kafayla topu altıpas içine indirdi. Selim'in dokunuşunda top ağlarla buluştu. 3-1

Stat: Antakya Atatürk

Hatayspor: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Kubilay Sönmez, Gökhan Karadeniz, Mirkan Aydın, Hamiodu Maiga, Yusuf Abdioğlu, Tom Silva (Selim Ilgaz dk. 43), Caner Hüseyin Bağ

Yedekler: Süleyman Çamlıca, Mesut Çaytemel, Hamza Gür, Sadio Diallo, Özgür Kazar, Honore Gomis

Teknik Direktör: İlhan Palut

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Attamah, Adebayor, Elia, Soner Aydoğdu, Karim, Milos Jocij, Kerim Frei, Uğur Uçar, Mert Çelik, Gökhan İnler

Yedekler: Mert Günok, Junior Caiçara, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Salim Farsak, Mustafa Kutay Pekşen, Stefano Napoleoni, Enes Karakuş

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Yusuf Abdioğlu (dk. 12), Mirkan Aydın (dk. 25), Selim Ilgaz (dk. 44) (Hatayspor), Jocij (dk. 18) (Medipol Başakşehir)