Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 4 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Hatayspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 4-1 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Hatayspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Alınan bu sonuçla Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Karadeniz'in sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak Volkan Babacan'da kaldı.
65. dakikada Gökhan Karadeniz'in pasında sağ tarafta topla buluşan Mirkan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1
74. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Caner Hüseyin Bağ'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Mustafa Savranlar
Hatayspor: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Kubilay Sönmez, Gökhan Karadeniz, Mirkan Aydın (Hamza Gür dk. 72), Hamiodu Maiga (Diallo dk. 62) Yusuf Abdioğlu, Tom Silva (Selim Ilgaz dk. 43), Caner Hüseyin Bağ
Yedekler: Süleyman Çamlıca, Mesut Çaytemel, Özgür Kazar, Honore Gomis
Teknik Direktör: İlhan Palut
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Attamah, Adebayor, Elia (Visca dk. 69), Soner Aydoğdu (İrfan Can 85?) Karim, Milos Jocij, Kerim Frei, Uğur Uçar (Napoleoni dk. 62), Mert Çelik, Gökhan İnler
Yedekler: Mert Günok, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir, Salim Farsak, Mustafa Kutay Pekşen, Enes Karakuş
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Yusuf Abdioğlu (dk. 12), Mirkan Aydın (dk. 25 ve 65), Selim Ilgaz (dk. 44) (Hatayspor), Jocij (dk. 18) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Karim Hafes, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)