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Ziraat Türkiye Kupası: Payasspor: 4 - Boluspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Eleme Turu karşılaşmasında Payasspor, Boluspor'u penaltılara giden maç sonucunda 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Stat: Payas İlçe


Hakemler: Hüseyin Gökberk Aslan, Cemalettin Gündoğdular, Oğuz Akyüz


Payasspor: Suphi Dağ, Ömer Yanık (Zafer Aydoğdu dk. 96 ?), Cuma Ali Üzüm, Oğuzhan Acar (Agah Yılmaz dk. 111 ?), Fatih Somuncu, Yasin Tosun, Uğur Karakoç (Birtan Şenkardeşler dk. 84 ?), Furkan Safi (Mehmet Can Hazırcı dk. 75), Aykut Topal, Fatih Dalgıç, Mümin Aysever


Yedekler: Cihan Şentürk, Oğuzhan Kuş, Samed Aytekin


Teknik Direktör: İsmail Cem Cambaz


Boluspor: Yavuz Akgün, Sincere Seth, Fethi Özer (Muhammed Çetin dk. 107 ?), Burak Bekaroğlu, Melih Okutan, Umut Gündoğan, Samican Keskin (Hayrullah Bilazer dk. 64), Erkan Süer (Alimardon Şukurov dk. 72), Mutlu Güler, Batuhan Altıntaş, Yusuf Tunç (Mustafa Eskihellaç dk. 79)


Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Bahadır Yağız


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Goller: Mümin Aysever (dk. 91), Zafer Aydoğdu (Pen.), Mümin Aysever (Pen.), Aykut Topal (Pen.), Fatih Somuncu (Pen.) (Payasspor), Melih Okutan (dk. 103), Mustafa Eskihellaç (Pen.), Seth Sincere (Pen.) (Boluspor)


Sarı Kartlar: Ömer, Yasin, Uğur, Cuma Ali (Payasspor), Samican, Muhammed, Burak, Umut (Boluspor)

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