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Zırhlı araç taşıyan tırlar dönüşe geçti

Dün gece Suriye’nin İdlib kentine sınırı olan Hatay’ın Reyhanlı ilçesine zırhlı araç sevkiyatı yapan tırlar geri dönüşe geçti.

Dün gece Suriye'nin İdlib kentine sınırı olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı araç sevkiyatı yapan tırlar geri dönüşe geçti.


Rejim güçlerinin Türk noktalarına yönelik saldırılarından sonra sınır bölgesine sevkiyatlar hızlandı. Dün gece geç saatlerde zırhlı araç taşıyan tırlar Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye'nin İdlib kentinin kırsalına askeri geçişlerin sağlandığı Oğulpınar Sınır Karakoluna ulaştı. Taşıdıkları zırhlı araçları bölgeye ulaştıran zırhlı taşıyıcı araçlar konvoy halinde bölgeden ayrıldı.

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