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Zonguldaklı madenciler 203'üncü saatte Ponti'yi kurtardı

Zonguldaklı madenciler Hatay’da 203’üncü saatte, enkazdan ‘Ponti’ isimli köpeği kurtardı.

Zonguldaklı madenciler Hatay'da 203'üncü saatte, enkazdan ‘Ponti' isimli köpeği kurtardı.


Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan madenciler, Hatay'da kurtarma çalışmalarına devam ediyor.


Zonguldaklı madenciler ve görevliler Atatürk Caddesi'nde depremin 203'üncü saatinde bir apartmanın enkazında kepçeyle çalışma yaptıkları sırada, bir köpeğin canlı olduğunu tespit etti.


Madenciler, köpeği görür görmez hemen enkazda çalışma yaparak köpeği kurtardı.


Madenciler, isminin ‘Ponti' olduğu öğrenilen cins köpeğe su ve mama vererek, karnını doyurdu.


Sahibinin enkazda hayatını kaybetmesi nedeniyle ‘Ponti', sahibinin akrabalarına verildi.

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