15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, “Iğdır'ın tercihi cumhur ittifakı” dedi.

Gündüz, yaptığı açıklamada, “Ülkenin ve milletin bekası için bir yıl önce AK Parti ve MHP arasında kurulan cumhur ittifakının, yerel seçimlerde devam edilmesi ve Iğdır'ın da ittifak kapsamına alınması her iki partinin tabanında olumlu karşılandı. AK Parti ve MHP'nin Iğdır'da yerel seçimlere cumhur ittifakı olarak girme kararı pek çok vatandaş tarafından olumlu karşılandı ve cumhur ittifakını destekleyeceklerini, bu desteğin sonucunda 1 Nisan'da itibaren kazananın Iğdır olacağının bilinci ile hareket etmeleri mutluluk verici. Cumhur ittifakı Iğdır'da tam yol ilerlemekte ve aşiret liderleri, bölgenin ileri gelen büyükleri Iğdır'a çok daha güzel hizmetler gelmesi için ittifakı destekleyerek taraftarı net bir şekilde ortaya koymaktalar. Memleketin bekası ve İki partinin birlikte çalışmasının Iğdır'ı daha ileriye taşıyacağı için sonuna kadar Cumhur ittifakı desteklenmelidir. Cumhur ittifakı seçimden seçime kurulan bir ittifak değil, mezara kadar gidecek bir ittifak. İnşallah bu şekilde birlikte güzel hizmetlerde bulunarak Iğdır hak ettiği marka şehirler içinde yerini almasını sağlayacaktır.” dedi.

Cumhur ittifakına halkın büyük destek verdiğini ifade eden Gündüz, “Elhamdülillah hemşerilerimin müthiş bir desteği var. Onların bu ilgisi, sevgisi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah bu ilgi ve sevgileri 31 Mart'ta sandıklara olumlu yönde etki eder ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel gece gündüz çalışarak Serhat Şehrimize hizmet etme yarışında yerini alır.

Ülke genelinde farklı tabanda olan partilerin birbirleriyle ittifak yapması vatandaşı tedirgin etmiştir. Birbirleriyle tamamen zıt olmalarına rağmen kurdukları ittifak oyun ittifakıdır. Bu yüzden Cumhur İttifakı'nı canı gönülden destekliyoruz.” diye konuştu.