20 yanvar Bakü katliamı

Iğdır'daki sivil toplum kuruluşları, 1990 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Sovyetler Birliği tarafından katledilen şehitler için anma programı düzenledi.

Belediye meydanında düzenlenen program, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, Azerbaycan tarihinde hem hüzün hemde gurur günü olan 20 Ocak şehitlerini anmak için toplandıklarını belirtti. Ünsal, “20 Ocak 1990 yılında Azerbaycan'da bağımsızlık ve özgürlük isteyen insanlar, Bakü'nün Azatlık Meydanında toplanmış hep bir ağızdan Azerbaycan'a hürriyet ve bağımsızlık diye haykırıyordu. Azerbaycan'da başlayan bu bağımsızlık harekatından rahatsız olan Ruslar, her zaman sömürdükleri, rahatsız oldukları ve 70 yıldır esir ettikleri bir milyondan fazla insanın üzerine ağır silah ve tanklarla saldırmıştır. Bu saldırıda yüzlerce insan ölmüştür” dedi.

Program, şehitler için edilen duaların ardından sona erdi.