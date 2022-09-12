2022-2023 eğitim öğretim yılı Iğdır'da başladı

Iğdır'da, 5-9 Eylül uyum eğitiminden sonra 2022-2023 eğitim öğretim yılı için ilk ders zili bugün çaldı. Iğdır'da toplam 3 bin 642 öğretmen 52 bin 708 öğrenciye bu yıl 302 okulda eğitim verecek. Yeni eğitim öğretim yılı için Iğdır Hüsnü Özyeğin İlkokulunda program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan programda yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, “2022-2023 eğitim öğretim yılına adım attığımız şu günlerde tatilin ardından bilgi yuvalarımıza çocuklarımızı geleceğin aydınlık yüzü yapacak eğitim kurumlarına dönmemizin coşkusunu yaşamaktayız. Eğitim bir toplumun geleceğini belirleyen bir süreç, bir memleket meselesi bir millet görevidir” dedi.

Program 4. Sınıf öğrencilerin yeni eğitim öğretime başlayan öğrencilere çiçek vermesi ve folklor gösterisi ile sona erdi.

Düzenlenen programa; Iğdır Vali Yardımcısı Abdulkadir Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, kurum müdürleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.