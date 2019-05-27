27 Mayıs darbesinin yıl dönümü

AK Parti Iğdır İl Başkanlığınca 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin yıldönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasını okuyan Ak Parti Halkla İlişkiler Başkanı Rukiye Kayla Usta, “Seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs Darbesi, ilerleyen süreçte askeri otoriteye, milli iradeyi silah zoruyla tahakküm altına alma imkanının kapılarını da açmıştır. Dönemin tek partili CHP yönetimine karşı rekor bir oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmıştır. Milli ve manevi değerlerimizi Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP'sinin antidemokratik uygulamalarını izale eden merhum Menderes, özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına atığı adımlarla milletimizin gönlünde taht kurmuştur” dedi.