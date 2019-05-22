86'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 86'ncı kuruluş yıl dönümü, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

DHMİ Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen törene Genel Müdürlük Destek Hizmetleri Daire Başkan Yardımcısı Çetin Fırat ve Havalimanı personeli katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Havalimanı Müdürü Fikret Bağca'nın konuşması, DHMİ Genel Müdürlüğü tanıtım filminin gösterimi ile son buldu.