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Aç kalan tilkileri sürücüler besledi

Iğdır’da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan tilkileri sürücüler elleriyle besledi.

Iğdır'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan tilkileri sürücüler elleriyle besledi.


Kar yağışının ardından yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanırken, tilkileri ise sürücüler besledi. İnsanlardan kaçan ve ürkek tavırları ile bilinen tilkiler, doğa şartlarında aç kalınca karayolu yakınlarına inerek yiyecek bulmaya çalıştı. Aç kalan tilkileri yolculuk yapan sürücüler fark edince yanlarında bulunan ekmekle besledi. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan ve insanlara alışan tilkilerin beslendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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