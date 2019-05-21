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"Açık Kapı" büyük hizmet sunuyor

Iğdır Valiliği bünyesinde hizmete başlayan “Açık Kapı” hizmet bürosu vatandaşlara en iyi şekilde hizmet veriyor.


Iğdır Valiliğince hayata geçirilen “Açık Kapı” hizmet bürosunda vatandaşla en üst düzeyde iletişim kurulması, uzman personel aracılığıyla talep ve şikayetlerin etkin ve hızlı bir şekilde dijital ortamda alınarak takip edilmesi ve sonuçlanması, devlet ile vatandaş arasında ki karşılıklı iletişim ve güveni artırmak için amaçlandığı belirtildi.


Açık Kapı hizmet bürosu Koordinatörü Söngül Elitaş, “Açık kapı olarak yaklaşık bir yıldır çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Elitaş, “Biz, vatandaşlarımızla gerek yüz yüze gerekse sanal ortamda vatandaşlarımız başvuruda bulunabilir. Vatandaşla Devlet arasındaki ilişkiyi düzenlemek amacıyla kurulmuştur. Kurumları gezmeden sadece Valiliğe gelerek işlemlerini daha kolay halledilmesi için kurulmuştur.” dedi.

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