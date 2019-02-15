İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AFAD Hastane personeline eğitim verdi

Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri Iğdır Devlet Hastanesi çalışanlarına afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verdi.


Birçok alanda eğitimlerine devam eden AFAD eğitmenleri, katılımcılara ilk 72 saat krizle mücadele, yangın söndürme tüplerinin kullanımı, afet türleri, afetin etkileri, yaşanılan mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.


Eğitim sonunda katılım sağlayan personellere AFAD tarafından sertifika verileceği açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.