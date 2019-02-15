AFAD Hastane personeline eğitim verdi

Birçok alanda eğitimlerine devam eden AFAD eğitmenleri, katılımcılara ilk 72 saat krizle mücadele, yangın söndürme tüplerinin kullanımı, afet türleri, afetin etkileri, yaşanılan mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda katılım sağlayan personellere AFAD tarafından sertifika verileceği açıklandı.