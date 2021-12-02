İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi

5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi.

5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi.


Sahip olduğu yükseklik ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı, zirvesinden eteklerine kadar karla kaplanınca yöre halkının "Ağrı Dağı beyaz gelinliğini giydi" tabirine yakışır bir hal aldı. Dört mevsim muhteşem görüntüsü ile dikkat çeken Ağrı Dağı'nın yanı sıra bölgede yer alan Pamuk Dağı gibi diğer birçok dağa da kar düştü.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.