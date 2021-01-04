Ağrı Dağı eşsiz manzarası ile göz kamaştırıyor

Doğunun Çukur Ovası olarak bilinen Iğdır'da soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken, Ağrı Dağı ise görsel şölen yaşatıyor.

Bölgede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken, Ağrı Dağı ise sevenlerine görsel şölen yaşatıyor. Ağrı Dağı eteğinde bulunan Iğdır Ovasının yüksek kesimlerden çekilmiş kuş bakışı görüntüleri adeta sevenlerini büyülüyor. Seyretmeye doyulmaz görüntüsü ile Ağrı Dağı ilgi odağı olurken, eşsiz manzarası da görsel şölen yaşatıyor.