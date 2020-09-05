Ağrı Dağı eteğinde doğaya kınalı keklik bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tahsis edilen kınalı keklikler Iğdır'da Ağrı Dağı eteğinde doğaya bırakıldı.

Iğdır'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, azalan keklik popülasyonunu desteklemek amacıyla Kanatlı Av Hayvanı Tahsis Programı kapsamında, Iğdır'a Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tahsis edilen ve sevkiyatı yapılan kınalı keklikleri doğaya bıraktı. Doğaya keklik bırakma etkinliğine Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş de katıldı.

Türkiye'nin en büyük milli parkı da olan Ağrı Dağı, bırakılan keklikler ve içinde barındırdığı birçok hayvanlar ile doğal bir hayvanat bahçesi görevini de üstleniyor.