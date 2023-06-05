Ağrı Dağı etekleri, mor ve beyaza büründü

İklimi ve coğrafi koşullarıyla diğer doğu illerinden ayrılan ve bundan dolayı "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır'da doğanın muhteşem görüntüsü göz kamaştırıyor. Iğdır-Ağrı il sınırında yer alan Ağrı Dağı eteklerinde mor ve beyaz çiçekler, görenleri kendine hayran bırakıyor. Dağın etekleri boyunca uzanan çiçekler adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğanın muhteşem görüntüsü, havadan görüntülendi.