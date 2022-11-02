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Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları renkleri ile büyülüyor

5 bin 137 metre ile Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nın eteklerinde yer alan İrem Bağları, sonbaharın renkleri ile büyülüyor.

5 bin 137 metre ile Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan İrem Bağları, sonbaharın renkleri ile büyülüyor.


Iğdır'ın Melekli beldesi Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan İrem Bağları, dört mevsim güzelliği ile büyülemeye devam ediyor. Sonbahar mevsiminin yoğun olarak hissedildiği bugünlerde kentte yer alan İrem Bağlar; sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızı tonlarıyla ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Birçok türden meyve ağacı, söğüt ile kavakları barındıran İrem Bağları, sunduğu eşsiz sonbahar manzaralarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

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