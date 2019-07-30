İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı Dağı ilk kez görenleri büyülüyor

Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek dağı olan 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı, muhteşem görüntüler oluşturuyor.

Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı, muhteşem görüntüler oluşturuyor.


Yaz mevsiminin gelmesi ve havanın tamamen açık olmasından dolayı, Iğdır-Doğubayazıt karayolunda seyahat eden sürücüler, Ağrı Dağı'nı izleyerek adeta görsel şölen yaşıyor. 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı kendini ilk kez görenlere hem ev sahipliği hem de ihtişamı ile görenleri kendine hayran bıraktırıyor. Havanın açık olmasından dolayı gün boyu tamamen görünen Ağrı Dağı, yolculuk yapan sürücülere keyifli dakikalar yaşatıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.