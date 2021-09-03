Ağrı Dağı Milli Parkı, güzelliğiyle dikkat çekiyor

Doğal güzelliği ve hayvan çeşitliliğiyle Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı havadan görüntülendi.

5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı eteklerinde bulunan ve 88 bin hektarlık alanıyla Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı havadan görüntülendi. Sahip olduğu konumu ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatı çeşitliliğiyle de ilgi çeken doğal milli park havadan görüntülenince bütün gizli güzellikleri ve doğal zenginliği de ortaya çıkmış oldu. Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan bu yer, yöre halkı tarafından Karasu sazlıkları olarak da biliniyor. Milli parktaki sulak alanlarda yaşamlarını sürdüren kuşlar ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan su maymunları da kameraya yansıdı.

Milli Park ilan edildikten sonra Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden gelen yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan milli park Iğdır'ın da simgesi haline geldi.