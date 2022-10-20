Ağrı Dağı Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği

Ağrı Dağı Milli Parkı her mevsim olduğu gibi sonbahar mevsiminde de ayrı bir güzelliği yaşıyor. Birçok canlıya ev sahipliği yapan ve 'Karasu ve Bulakbaşı sulak alanları' olarak da bilinen bölge, sonbahar mevsimi ile birçok rengi bünyesinde barındırıyor. Genelde sazlıktan oluşan milli park, sonbaharın güzelliğini yaşamak ve alanda bulunan kuş türlerini görmek isteyenlerin gitmesi gereken alanların başında geliyor.