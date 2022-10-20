İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ağrı Dağı Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği

Iğdır Karakoyunlu ilçesi sınırları içinde yer alan Ağrı Dağı Milli Parkı, sonbahar mevsiminin güzelliğini yaşıyor.


Ağrı Dağı Milli Parkı her mevsim olduğu gibi sonbahar mevsiminde de ayrı bir güzelliği yaşıyor. Birçok canlıya ev sahipliği yapan ve 'Karasu ve Bulakbaşı sulak alanları' olarak da bilinen bölge, sonbahar mevsimi ile birçok rengi bünyesinde barındırıyor. Genelde sazlıktan oluşan milli park, sonbaharın güzelliğini yaşamak ve alanda bulunan kuş türlerini görmek isteyenlerin gitmesi gereken alanların başında geliyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.