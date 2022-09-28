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Ağrı Dağı zirvesinde kış, eteklerinde sonbahar yaşanıyor

"Türkiye’nin çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı’nın zirvesinde kış yaşanırken eteklerinde ise sonbahar yaşanıyor.

"Türkiye'nin çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı'nın zirvesinde kış yaşanırken eteklerinde ise sonbahar yaşanıyor.



"Türkiye'nin çatısı" olarak anılan Ağrı Dağı, 5 bin 137 metre yüksekliğiyle birlikte yıl boyunca sadece kışı yaşıyor. Başında kar eksik olmayan Ağrı Dağı kışı yaşarken eteklerinde ise ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere 4 mevsim yaşanıyor. Eylül ayı ile birlikte Ağrı Dağı'nın eteklerinde yaşanan sonbahar dron ile havadan görüntülendi.

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