Ahmet Arslan, Iğdır'da genişletilmiş il danışma meclisi toplantısına katıldı

Ak Parti Iğdır İl Başkanlığı'nca Tuzluca ilçesinde Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Tuzluca ilçesinin simgelerinden olan Tuz Mağaralarında yoğun bir katılımın ile gerçekleşen toplantıya 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ak Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Ak Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, belediye başkanları, parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Iğdır'a AK Parti hükümetleri döneminde son 15 yılda eski parayla 25 katrilyon yatırım yapıldığının altını çizen 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı, Ak Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, programda yaptığı konuşmada yapılan hizmetleri sıraladı.

Arslan, bölgenin evladı olarak vatandaşlara seslenerek Iğdır'a yapılan hizmetler hakkında şunları söyledi; “Iğdır'a son yirmi yılda yapılan yatırım 15 milyar dile kolay eski parayla 25 katrilyon yatırım yapıldı. Iğdır - Tuzluca çevre yolu, Iğdır - Doğubeyazıt bölünmüş yolu, Iğdır Kars bölünmüş yolu, Iğdır'dan dil ucuna kadar bölünmüş yol. Kısacası Iğdır her yere bölünmüş yol ile ulaşım sağlıyor. 80 yılda Iğdır'a yapılan bölünmüş yol toplam 10 km iken ak parti döneminde 162 km ye ulaştı. Iğdır'a ak parti öncesi hiç sıcak asfalt yapılmazken ak parti döneminde 152 km sıcak asfalt yapıldı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Zengezur koridoru açıldığında Iğdır ve bölge iller için büyük bir ekonomik dönem başlayacağını kaydeden Arslan; “Iğdır havalimanı tarihinin hizmeti. Iğdır'ımızı doğal gaza kavuşturduk. Aynı zamanda Tuzluca için doğal gaz işlemleri başlatıldı. Yetmedi Iğdır şehirlerarası otobüs terminali, sebze hali ve daha nice yatırımlar. Bunların hepsi Ak Parti hükümetleri döneminde hiçbir ayrım yapılmaksızın Iğdır'da yapılan yatırımlar. 20 yıl öncesini herkes iyi bilir hastanelerde rehin alınmalar kuyruklar, şimdi hamdolsun şehir hastanelerimizle dünyaya örnek olduk. Dünyada savunma alanında yaptıklarımızla artık yön veren bir Türkiye olduk. O yüzden Ak kadrolara düşen bunları halkımıza anlatmalıyız. 2023 seçimlerinin önemi büyük.” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Ak Parti Tuzluca İl Başkanı Ali kemal Ayaz; “Iğdır'ın, Ağrı'nın, Kars'ın ve Ardahan'ın evladı olan bölgemizin bütün sorunlarına koşan sayın Bakanım Ahmet Arslan'a destek ve yardımlarından ötürü teşekkür ederiz. Iğdır'ın milletvekili yok ama bunu bize hiç hissettirmeden bizimle olduğu için kendisine minnettarız” dedi.

Programın sonunda ise Ahmet Arslan ve beraberindeki heyet Tuzluca Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkkan'dan yapılan projeler ve ihtiyaçlar hakkında brifing aldı.