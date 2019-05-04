Ak Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Karamollaoğlu'na tepki gösterdi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı ve Ak Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan geçtiğimiz haftalarda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun “Iğdır, Kars ve Ardahan'a üniversite kurmanın ne gereği var” sözlerine sert tepki gösterdi.

Iğdır Üniversitesi tarafından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı ve Ak Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan'a fahri doktora payesi verildi. Törende konuşan Arslan, geçtiğimiz günlerde medyada “Iğdır, Kars ve Ardahan'a üniversite kurmanın ne gereği var” diye açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na sert tepki gösterdi.

Serhat iller olarak Iğdır, Kars ve Ardahan'ın önemine değinen Arslan, “Serhat ili olarak buraları bekle derken Iğdırlıya güveniyorsun. Serhat ili olarak buraları koru derken Iğdırlının şehit olmasını istiyorsun. Ama Iğdır'a hizmet etmeye gelince “üniversite fazla, Iğdır'a niye üniversite yapıldı” diye eleştiriyorsun. Kusura bakma demek ki kafanı kumuna gömmüşsün, dünyadan haberin yok. Gel Iğdır'a Rektör hocam sana da bir sunum yapsın. Iğdır üniversitesindeki gelişmeyi gör. Iğdır Üniversitesine sadece Türkiye'den değil dünyanın pek çok ülkesinden lisans ve doktora için geldiğini gör. Bunların Iğdır'a oluşturduğu katma değeri gör. Bunların sadece teoride değil üniversitede öğrettiklerimizin nasıl pratiğe çeviririz, Iğdırlı bundan nasıl yararlanır, Iğdır nasıl kalkınır diye yapılan çalışmaları ve çırpınmaları gör. Başka bir şey daha gör, 361 tane öğretim üyesi, içerisinden dünyanın öbür ucu dediğimiz Ottowa ve Japonya'dan gelen hocalarımızı gör. Ottowa ve Japonya'dan hocalarımız gelip Iğdır'da buluşması bile tek başına Iğdır Üniversitesinin bölgemiz için ne kadar önemli olduğunu bence gösterir” dedi.

“Kusura bakma demek ki kafanı kumuna gömmüşsün, dünyadan haberin yok”

İnsanlar kafalarını kendi kumlarına gömmekten kurtulmalarını ve Iğdır Üniversitesinin sadece Iğdırlılar için değil ülke için bir gurur mekanı olduğunun göreceklerini dile getiren Arslan, “Bir çok proje yapıyor Iğdır Üniversitesi. Az önce Sağlık Simülasyon Merkezinin açılışını yaptık. Bilmeyen için çok basit bir şey. Ama insanımızın hayatına dokunacak. Hastamızın, yaralımızın hayatını kurtaracak insanımızı yetiştiriyoruz. Teori ile pratiği buluşturarak yapıyoruz” şeklinde konuştu.