Ak Parti Milletvekili Adayı Cantürk Alagöz Iğdır'da partililer tarafından karşılandı.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanında partililer tarafından karşılanan Cantürk Alagöz Kalabalık bir konvoy ile Iğdır şehit merkezine hareket etti. Iğdır Ak Parti binası önüne gelen konvoy burada da büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Burada kalabalığa konuşan Iğdır Ak Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz; “Sizin için gece gündüz çalıştık, mücadele ettik. Iğdır'ımız ülkemiz için hayırlısı nasıl ise ona göre bir karar varsa onu vermek için her noktada görüşlerimizi beyan ettik” dedi.

Daha sonra vatandaşa hitap eden Iğdır Ak Parti Adayı Cantürk Alagöz, “Tek istediğim bir şey var, ben Iğdır'da lisede çıktım yaklaşık 86 yılında çıktım hemen hemen her yıl Iğdır'a gelirim ama kimse beni tanımıyordu. 3 yıldır gördüğüm Iğdır, gerçekten çok fazlasını hak ediyor. Ben Iğdır'a geldiğimde inanın sürekli bir düşünce katılıyorum, ne yapabilirim ne yapmalıyım. Gördüğüm ciddi sorunlar var, ciddi el atılması gereken konular var. Ben elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. 3 yıldır gece gündüz samimi söylüyorum eşimden çocuğumdan vaktimi çalıp buraya ödüyorum. Ömrüm yettikçe namusumla şerefimle size hizmet edeceğim bunun başka yolu yok. Çıktığım her televizyon kanalında her sosyal faaliyette ilk dediğim cümle Iğdır oldu. Kendi adımı söylemiyorum. Şunu kabul etmem lazım bana bu görevi veren cumhurbaşkanımıza ve AK Parti teşkilatına teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bu görevi vermeseydi benim burada olma şansım yoktu” dedi.

Cantürk Alagöz konuşmasının ardından vatandaşlar ile fotoğraf çektirdi.