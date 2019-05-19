Akademisyenler çiftçilerle bir araya geldi

Iğdır'ın Aralık İlçesi Yukarı Çamurlu Köyündeki tarım üreticileri ile Iğdır Üniversitesinin akademisyenleri bir araya geldi.

Çiftçiler ile akademik personelin görüş alış verişinde bulunduğu toplantıda, bitkisel ve hayvansal üretimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Tarım ve hayvancılık konusunda fikirlerin paylaşıldığı toplantıda, üretimle alakalı yaşanan sorunlar analiz edildi.

"Yeniden pamuk üretilmesinin yolları görüşüldü"

Iğdır Üniversitesi akademisyenleri ile çiftçiler arasında soru cevap şeklinde gerçekleşen toplantıda, öncelikli olarak bölgede üretimi yapılan ürünlerin yetiştirme teknikleri ve pazarlama sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. Önceki yıllarda üretimine ara verilen ve 2018 yılında bölgede tekrar ekilen pamuk bitkisinde ekim ve hasat makinalarının eksikliğinden dolayı bölge çiftçisinin pamuk üretimine sıcak bakmadığı ancak bu makinaların temin edilmesi durumunda pamuk üretebilecekleri belirlendi. Bölge üreticilerine, ihtiyaç duymaları ve Çiftçi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iletişime geçmeleri durumunda bitkisel veya hayvansal üretim ve pazarlama konularında eğitim verilebileceği konusunda da mutabık kalındı.