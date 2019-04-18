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Akademisyenler Lise öğrencileriyle buluştu

Iğdır Üniversitesinde görevli akademisyenler, Kariyer Planlama Destek Etkinlikleri kapsamında Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.


Iğdır Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama merkezi tarafından organize edilen Kariyer Planlama ve Destek Etkinlikleri kapsamında Aras Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret edildi.


Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kariyer Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Hakan Güngörmez, Üniversite hakkında öğrencilere bilgi verdi. Kariyer Merkezi olarak her türlü kariyer rehberliği konusunda öğrencilere destek vermeye hazır olduklarını kaydeden Güngörmez, “Üniversitemizdeki bölüm ve programlar hakkında öğrencileri bilgilendirerek, kendilerini Üniversitemize davet ediyoruz” dedi.

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