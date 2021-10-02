İstiklal Marşının kabulünün yüzüncü yılı dolayısıyla hazırlanan 'Akif' filmi Iğdır'da çocuklarla buluştu.

İstiklal Marşının kabulünün yüzüncü yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkıları ile hazırlanan “Akif” filmi Iğdır'da da gösterime girdi. Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu yansıtan, vatan ve bayrak sevgisinin benzersiz kahramanlığının göstergesi olan İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu edinen “Akif” filminin gösterime girmesiyle Iğdır'da da çocuklar sinemada filmi izleme imkanı buldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmetlerinden yararlanan çocuklar, aileleri ile birlikte “Âkif” filmini izleyerek Kurtuluş Mücadelesinin ruhuna bir daha şahit oldular.