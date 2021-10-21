Aleyna'nın otopsi raporu çıktı: "Ölüm sebebi genel beden travması, beyin kanaması ve iç kanama"

Iğdır'da 30 Eylül gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül'ün (18) otopsi raporu tamamlandı.

Iğdır'da 30 Eylül gecesi intihar ettiği değerlendirilen ancak ölümü şüpheli bulunan Aleyna Ağgül'ün (18) beklenen otopsi raporu açıklandı. Açıklanan raporda Aleyna'nın ‘genel beden travması', ‘beyin kanaması' ve ‘iç kanama' sebebiyle öldüğü anlatıldı. Adli Tıp Kurumun hazırladığı rapor, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki soruşturma dosyasına girdi. Ayrıca raporda Aleyna Ağgül'ün kanında 0.84 promil alkol tespit edildiği de ifade edildi. Soruşturmada Aleyna'nın hamile olup olmadığına dair şüpheler de dile getirilmiş savcılığın talebi üzerine yapılan incelemede Aleyna'nın hamile olmadığı da rapora eklendi. Olay yerinden alınan örneklerin kriminolojik incelenmesi de tamamlanarak sonuçlar olay ile ilgili hazırlanan raporda yer aldı.

Aleyna Ağgül, ölmeden bir gün önce emniyette ifade vermişti. Aleyna ifadesinde, Gökhan Argın tarafından tehdit ve şantaj edildiğini bu yazışmaların ise şifresini unuttuğu sosyal medya hesabının mesaj bölümünde yer aldığını belirtmişti. Yapılan incelemede Aleyna'nın bahsettiği mesajlara ise henüz ulaşılamadı.