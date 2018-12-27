İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alt Güvenlik Komite toplantısı İran'da gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti sınır illeri arasındaki 87.

Alt Güvenlik Komite toplantısı İran'ın Maku şehrinde gerçekleşti.


Iğdır Valisi Enver Ünlü ve Ağrı Valisi Süleyman Elban'ında yer aldığı Türkiye heyeti, Maku Fermandarı Şahin Alizadeh başkanlığındaki İran heyeti ile Maku Valiliğinde bir araya geldi.


İki ülkenin müşterek sınırlarındaki güvenlik konularının görüşüldüğü toplantıda konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, “komşu ve dost İran İslam Cumhuriyeti devleti serhat şehriniz Maku'da gerçekleşen bölgemizin asayiş ve refahı için önem arz eden 87. Alt Güvenlik Toplantısına iştirak etmemizden dolayı memnuniyetimi belirtiyorum. Müşterek sınırlarımızda güven, asayişin ve terörle mücadelenin aynı kararlılıkla iki ülke sınır güvenlik görevlilerimizce sağlanacağına olan inancımı dile getiriyor ve iki ülke arasındaki mevcut güvenlik tedbirleri ve terörle mücadelenin artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.