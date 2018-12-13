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ALUM'dan yeterlilik testinde başarı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Toprak ve Sulama Suyu analizleri konusunda tek yetkili olan Iğdır Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUM) TÜBİTAK ve UME Referans Malzemeler Laboratuvarı tarafından yapılan, “Toprakta Toplam Organik Madde ve Kireç Tayini Yeterlilik Testleri” programına katıldı.


Türkiye genelinde 21 Laboratuvarın katıldığı test sonuçlarına göre ALUM zorunlu test olan organik madde analizinde tam skor yaparak analizi yüzde 100 doğrulukla gerçekleştirdi. Toprakta kireç tayininde Z skoru yüzde 1'lik sapma ile tahmin ederek kireç analizinde ikinci, organik madde analizinde ise yüzde 100 doğruluk sonucu ile birinci sırada yer aldı.


Bir yılda yaklaşık 200 analiz yaptıklarını belirten ALUM Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Uğur Şimşek, “bir yılı aşkın süredir Iğdır ve çevresindeki çiftçilerimize hizmet vermekte olan laboratuvarımızda yaklaşık 200'den fazla toprak numunesinin analizi yapılarak sonuçlar çiftçilerimize teslim edilmiştir” dedi.

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