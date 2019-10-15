Amatör Spor Haftası kapanış ve ödül töreni düzenlendi

Iğdır'da 7-13 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası kapanış ve ödül töreni için program düzenlendi.

Gençlik Merkezinde düzenlenen törene Iğdır Valisi Enver Ünlü, kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, sporcular, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, Spor İl Müdürlüğünün yıl içerisinde yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili hazırlanan slayt gösterisi, öğrenciler tarafından spor gösterilerinin yapılması ve yılın en iyilerine ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.