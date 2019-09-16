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Anne eşeğin intikamı acı oldu

Iğdır’ın Erhacı köyü yakınlarında çoban tarafından çekilen görüntülerde, anne eşeğin yavrusunu öldüren kurttan aldığı acı intikam görenleri hayrete düşürdü.

Iğdır'ın Erhacı köyü yakınlarında çoban tarafından çekilen görüntülerde, anne eşeğin yavrusunu öldüren kurttan aldığı acı intikam görenleri hayrete düşürdü.


Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez Erhacı köyü yakınlarında hayvanlarını otlatmak için yaylada bulunan çoban, kurdun yavru eşeğe saldırdığını fark etti. Koşarak olay yerine giden çoban, parçalanan yavru eşeğin can çekiştiğini, kurdun yerde hareketsiz yattığını, anne eşeğin ise yavrusunun başında beklediğini gördü. Yavrusunu parçalayan kurdu gören eşeğin kurda saldırarak öldürdüğü anlaşıldı. Eşeğin acı çeken yavrusunun başında çaresiz bir şekilde beklemesi görüntülere yansıdı.

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