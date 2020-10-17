Iğdır'ın Aralık ilçesinde araba çarpan Saz Kedisi tedavi altına alındı.

Iğdır Dilucu Sınır Kapısı personeli tarafında yol üzerinde yaralı halde bir Saz Kedisi bulundu. Kediyi bulan personel, kediyi ilk olarak özel bir veteriner kliniğine götürdü. Yapılan ilk müdahalede kedinin ön ayaklarında kırıklar tespit edildi. Saz Kedisi (Felis chaus) daha sonra Iğdır Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Burada gerekli bakımı ve tedavisi yapılan Saz Kedisi tedavinin devamı için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Kedi tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğal ortamına bırakılacak.