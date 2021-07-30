Araba çarpması sonucu yaralanan yavru köpeği kucağına alarak veterinere koşturdu

Iğdır'da bir arabanın çarpması sonucu yaralanan yavru köpeği gören duyarlı bir vatandaş, kucağına aldığı köpeği tedavisi için veteriner hekime götürdü.

Alınan bilgilere göre, dün saat 17.30 sularında Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi Rıza Yalçın Caddesi'nde seyir halinde hızla ilerleyen bir araç o anda yoldan geçen yavru bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yavru köpek yolun kenarına savrulurken köpeğe çarpan araç sürücüsü ise arkasına bile bakmadan hızla olay yerinden uzaklaştı. Kazayı fark eden vatandaşlar kaçan arabanın plakasını almak için kaza yerine koşsa da plakayı alamadılar. O anda kazaya tanıklık eden Elçin Gürel isimli bir kadın yürümekte güçlük yaşadığını gördüğü yavru köpeği kucağına alarak veteriner hekime götürmek için koşuşturdu. Yakınlarda röntgen cihazının bulunduğu bir veteriner kliniği bulamayan Gürel, daha sonra arkadaşının kamyonetiyle yavru köpeği röntgen cihazının da bulunduğu bir veteriner kliniğine yetiştirdi. Klinikte röntgen filmi çekilen yavru köpeğe bir de ağrı kesici iğne vurulurken köpeğin herhangi bir yerinde kırık olmadığı ancak ön ve arka bacaklarında çarpmadan kaynaklı incinme olduğu belirtildi. Veteriner hekimler tarafından bakımı yapılan yavru köpek daha sonra Iğdır Belediyesi ekipleri tarafından teslim alınarak hayvan barınağına götürüldü.