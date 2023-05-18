Aracın bagajından uyuşturucu çıktı, 1 kişi tutuklandı

Iğdır'da bir aracın bagajında elektrik dağıtım panosunun içerisine gizlenmiş 41 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır Jandarma Komutanlığı ekipleri bir araç içinde uyuşturucu bulundurulduğu üzerine harekete geçti. Araçta yapılan aramada, bagaj bölümünde koli içerisindeki kutularda bulunan elektrik dağıtım panosunun içerisine gizlenmiş şekilde 41 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltında alındı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.