Aracın motoruna giren inatçı kedi yavrusu, tüm çabaya rağmen çıkmadı

Iğdır'da dün gece saatlerinde bir aracın motor kısmına sıkışan inatçı kedi yavrusu, tüm çabaya rağmen çıkmadı.

Olay, dün gece Iğdır Topçular Mahallesi Vali Konağı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek fırınına ait olan kamyonet, bayramdan dolayı fırınlar iki gün kapalı olunca şoför aracı cadde üzerine park etti. Dün gece aracı almaya gelen şoför aracın motor kısmında kedi sesi geldiğini fark etti. Kaputu açan şoför motor kısmında kedi olduğunu anlayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ile vatandaşlar uzun süre kediyi çıkarmaya çalıştı. Uzun süren uğraşlar sonucu kedi yerinden çıkmadı. Araç sahibi aracını evin önüne götürerek orada kedinin çıkmasını bekleyeceğini söyledi.