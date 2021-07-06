Aralık Rüzgâr Erozyonu Sahası değerlendirme toplantısı yapıldı

Aralık ilçesi Rüzgâr Erozyonu Sahası değerlendirme toplantısı yapıldı

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Aralık ilçesi rüzgâr erozyonu sahasında gerçekleştirilen arazi incelemesi sonrasında ilgili kurumların yapabileceği faaliyetler ele alındı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş, Genel Müdür Yardımcısı Beytullah Fidan, Orman Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Aralık Kaymakamı katıldı.