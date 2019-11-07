İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arınç, Iğdır Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Iğdır’a gelen Bülent Arınç, Iğdır Üniversitesi 2019-2020 Akademik yılı açılış törenine katıldı.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Iğdır'a gelen Bülent Arınç, Iğdır Üniversitesi 2019-2020 Akademik yılı açılış törenine katıldı.


Konferansta dış politikaya değinen Bülent Arınç, “Dış politikadaki hedeflerimiz madem ki kendi çıkarlarımıza yönelik, bunları belli söz ve yazılı belgelerle de ifade etmek mümkün. Türkiye çok önemli bir coğrafi özelliğe ve çok önemli bir stratejik özelliğe sahip. Buna jeo strateji diye bilirsiniz. Konumumuzdan dolayı strateji, değer ve önemimiz artıyor” dedi.


Konferansın ardından Bülent Arınç, kütüphane açılışı için Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsüne, daha sonrada Ankara'ya gitmek için Havalimanına geçti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.