Asimder, Azerbaycan Milletvekili Aliyev'i ziyaret etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi Başkanı İsmayil Ağayev, Azerbaycan Milletvekili ve Azerbaycan Kinck Boks Federasyon Başkanı Adil Aliyev'i makamında ziyaret etti.

ASİMDER'in faaliyetlerini basından takip ettiğini ve her zaman Azerbaycan devletinin yanında olduğunu desteklediğini belirten Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, “Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarının geri alınmasını ve Karabağ şehitleriyle gazilerinin Dünyadaki sesi olan ASİMDER yönetim kuruluna şahsım ve halkım adına teşekkür ederim. Bizler Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını geri alacağız. Sizinle birlikte o topraklarda ortak faaliyetler yapacağız. Türkiye Azerbaycan kardeşliği bizim için önemlidir. Ulu önder Atatürk ve Ummi Milli Lider Haydar Aliyev bunu defalarca konuşmalarında belirtmişlerdir. Bize düşende bu yolda yürüyüp kardeşliğimizi daha da güçlendirmektir” dedi.

Azerbaycan teşkilatlarının nasıl sözde Ermeni soykırımı konusunda Türkiye'nin yanında yer alıp destekliyorsa, ASİMDER'de Karabağ konusunda hep Azerbaycan'ın yanında olacağını söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Bugünlerde Ermeni, Rum ve Süryaniler nasıl Türkiye'ye ve Azerbaycan'a karşı ortak hareket etme kararı aldılarsa bizlerde Türkiye ve Azerbaycan diaspora teşkilatları olarak ortak hareket etmeliyiz. Sizin gibi milli duygulara sahip devlet ve milletinin refahı huzuru için mücadele veren siyasilerimize çok ihtiyacımız vardır. Sizinde bize verdiğiniz destekle Türkiye, Azerbaycan kardeşliğinin daha gelişeceği inancındayız. Bizlere göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda iki heyet Haziran ayı içerisinde Iğdır, Kars, Ağrı ve Van'da çeşitli etkinlikler yapma kararı aldı. ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev'e Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Ermeni çetelerinin yaptığı katliamları içeren tarih kitabı hediye etti.