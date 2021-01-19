ASİMDER Başkanı Gülbey: “20 Yanvar şehitlerine tazminat ödenmeli”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) ve Azerbaycan Beynelxalk Diaspor Merkezi (BDM), 20 Ocak 1990 yılında yaşanan ve "Gara Yanvar" olayı olarak bilinen katliamı kınadı.

ASİMDER binasında her iki dernek adına basın açıklaması yapan ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Bakü'de 20 Ocak 1990 yılında "Gara Yanvar" bilinen ve Rus tanklarının altında kalarak hayatlarını kaybeden 170 Azeri Türkü'nün acısını unutmadıklarını, bu katliamın sorulmalarını burada lanetle kınadıklarını söyledi.

Gülbey, "Yıl 1990 aylardan Ocak. Bakü'de kızılca kıyamet koptu. 35 bin kişilik ağır silahlarla donatılmış alfa birlikleri ve DTK'a adlı özel imha birlikleriyle Moskova, Azerbaycan'ın başkentini işgale başlamıştı. T-72, T-80 ve BMP-3 tankları Bakü'de Azatlık Meydanı'nı kuşatmış, sesler karşısında yatağından fırlayan Azeri halkı Azatlık Meydanı'na yığılır. İşgal tanklarının üzerine bedeniyle yürüyen kalabalığı ezen Rus tankları, bir gün içinde 170 Azeri Türk'ü Azatlık Meydanı'nda ezerek katletmiş, kardeşlerimiz tankların altında can vermişlerdir. Ateş düştüğü yeri yakmıştır. Yanan Türk insanın yüreğidir, ama Ruslar bir şeyi hesap etmemişlerdi. Artık Azerbaycanlılar için bağımsızlık yolundan geri dönüş yoktu, binlerce şehit verseler de bağımsızlığa koşacaklardı. İşte bugün 20 Ocak olaylarının 23. yıldönümünü anıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, bugün o şehitler Karabağ ve Hocalı şehitleri gibi şehitler hıyabanında yatmaktadırlar. 20 Ocak karanfillerin ağladığı gün, yüreklerin yandığı gündür. Bugün o şehitler hıyabanında 20 Ocak şehitleriyle Karabağ şehitleri koyun koyuna yatmaktadırlar. Azerbaycan'da 20 Ocak rahmetli Haydar Aliyev tarafından yas-matem günü ilan edilmiştir. Tüm Azerbaycanlı kardeşlerimiz bugün ellerinde karanfillerle 20 Ocak şehitlerini anmak için şehitliklere akın etmektedirler. Rusya'nın yapmış olduğu bu katliamdan dolayı Azerbaycan halkından özür dilemesi gerekmektedir. Katlettiği bu silahsız kardeşlerimizin geride kalan ailelerine tazminat ödemeli, aksi halde bu katliam Rusya'nın tarihinde bir kara leke olarak kalacaktır” şeklinde konuştu.