ASİMDER Başkanı Gülbey; “BAE ve Yunanistan Ermenilere silah gönderiyor”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Birleşik Arap Emirlikleri Azerbaycan'a karşı işgalci Ermenistan saflarında savaşan terör örgütü PKK'lılara silah ve patlayıcı madde gönderdiğini ve bu kalleşliğe Yunanistan'ın da kargo uçağıyla ortak olduğunu iddia etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dağlık Karabağ konusunda Yunanistan ile birlikte hainlik yaptığını söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermenilere gönderilen silah ve patlayıcılar, Yunan menşeli bir şirkete ait kargo uçağıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) güneydoğusunda yer alan Sharjah Havaalanı'ndan kalktı. Uçak önce Süleymaniye Uluslar arası Havaalanına, ertesi gün de Erivan Zvatrnots Havaalanı'na indi. Kargo içindeki silah ve patlayıcılar daha sonra Dağlık Karabağ'daki PKK/KCK'lı teröristlere ulaştırıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında ‘Ermenistan'a her gün modern silahlar gönderiliyor' demişti. Silahların çoğunun Ermenistan'a bedava gönderildiğini dile getirmişti. İşte Ermenistan'a bedava gönderilen silah ve patlayıcılar Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan tarafından gönderildiği ispat edilmiştir” dedi.

BAE ve Yunanistan'dan önce Ermenistan'a Çin'in yardım ettiğini belirten Gülbey, “11 Temmuz 2020 gecesi Azerbaycan Tovuz'a saldıran Ermeniler 12 Nisan 2020 günü Çin'den gelen sözde Corona virüs yardım paketleri adı altında kolileri getiren uçakların içerisinde silah ve askeri malzemeler gönderildiği konusunda bölgede ortak hareket ettiğimiz teşkilatlardan ciddi duyumlar almaktayız. Bu anlaşmanın temeli ise 9 Nisan 2020 günü Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisian ile Çin devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki mektuplaşmadır. 1992 yılında Çin devleti tarafından Ermenistan'a Karabağ işgalinde yardım edebilecekleri yönünde mektup yazdıkları da deşifre olmuştu. ASİMDER Genel Merkezi olarak, geçmiş tarihlerindeki kin ve intikamlarını alma peşinde olan BAE, Çin ve Yunanistan'ın yaptıkları Türk düşmanlığını şiddetle kınıyoruz. Dağlık Karabağ'daki Ermenistan'ın işgalini sonlandırmak için savaşan kardeş Azerbaycan'ın da sonuna kadar ölümüne yanındayız” şeklinde konuştu.