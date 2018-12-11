ASİMDER Başkanı Gülbey: "Çin ölüm kamplarına son vermelidir"

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1 milyon Uygur Türkü'nü esir tuttuğu kampların derhal kapatılmasını istedi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaşayan Uygur Türklerinin sahipsiz olmadığını ve 450 milyon Türk dünyasının sahiplendiğini belirten Gülbey, "Çin hükümeti ve Çin asıllı vatandaşlarının Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan 20 milyon Uygur Türkü'ne karşı yaptıkları ırkçı tutumdan vazgeçmelidirler. 450 milyon nüfusa sahip olan Türk dünyası zulme uğrayan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacaktır. Çin hükümeti bölgedeki İslami örgütlenmeyi bahane ederek aslında Müslüman Türklerden geçmiş tarihin intikamını almaktadır. Türk milletinin korkusundan dünyanın yedi harikasından biri olan Çin Seddi'ni yapan Çinliler yılların biriktirdiği öfkenin intikamını alıyorlar. Çin hükümeti yetkilileri terörizmi önlemek, Doğu Türkistanlıları Uygur, Kazak ve Kırgız Türklerini ıslah etmek ve yeniden eğitmek için açtıklarını söylüyorlar. Dünya medeniyetine, ilim, irfan, bilim, kültür ve sanat alanında önemli katkılar sunan Doğu Türkistan Türklerine karşı bu söylem bile hakarettir zulümdür" dedi.

Kamplar eğitim kampları değil ölüm kampları olduğunu söyleyen Gülbey, "Bu kamplarda zulüm, vahşet, asimilasyon ve soykırım var. Kamplardaki Doğu Türkistanlı Türkleri işkencelere dayanamadıklarından bir süre sonra akıl sağlıkları bozuluyor. İntihar girişiminde bulunmasınlar diye her birinin başında geceleri Çinli polislerin beklediği söyleniyor. Eğitimden kasıt Çin milliyetçiliği ve Çinli olma olgusuna zorlanıyorlar. Sık sık Çin marşları söyletiliyor ve bu marşlarda her şeylerini Çin Komünist Devletine borçlu oldukları, Çin olmazsa Doğu Türkistan'ın da olmayacağını söyletiyorlar. ASİMDER Genel Merkezi olarak Ermenilerin 1915 yılında Osmanlı döneminde ve 1992 yılında Azerbaycan toprağı Karabağ'ı işgal eden yüzlerce kardeşimizi katletmelerinden hiçbir farkı bulunmamasından dolayı Çin hükümetinin de yaptığı bu ölüm kamplarını ve idamları şiddetle kınıyoruz. Tüm insan hakları örgütlerini bu ölümlere ve zulme sessiz kalmamaya davet ediyoruz" ifadelerini kaydetti.