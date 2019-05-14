Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeni Diasporası Ermenilerin düşmanıdır”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan'da yaşayan Ermenilerin ekonomilerinin zayıflığı, Ermenistan dışına göçlerin yapılması, dışa bağımlı bir ülke siyasetinin ve komşu ülkelerden düşmanca tavır içerisinde olmasının sebebinin Avrupa'da yaşayan ve Ermenistan içinde uzantıları bulunan Ermeni diasporasının olduğunu iddia etti.

1915 ve 1918 yıllarında Osmanlı topraklarında ayaklanma başlatan milliyetçi faşist Ermeni gruplarının bölgede yaşayan Müslüman halka yardımcı olan ve halk arasında ‘Honaha' diye adlandırılan Ermenileri de katlettiklerini belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermeni Diasporasının beslendiği faşist ve milliyetçilik duyguları o kadar büyüdü ki Osmanlı hakimiyetinde yaşayan Müslüman halkla dost ve iyi komşuluk yapan Ermenileri yardımcı olmadıkları için öldürecek kadar büyüdü. Bu günde bile Ermenistan'da yaşayan Ermenileri ya Avrupa'dan gelen paraya veya Rusya'ya muhtaç etmiştir. Ermeni diasporasının kin ve nefret üzerine inşa ettiği amaç ve gayesi uğruna Ermenistan'da seçilen hükümetleri bile siyasi baskıya almış kendilerine hizmet etmelerini sağlamışlardır. Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte yapılmak istenen protokolü de Ermeni diasporası engellemiş hatta bozmuştur. Türkiye'nin teklifine karşı ön koşul sürülerek 1915 olaylarını dayatarak arşivlerin açılmasını ve tarihçilerden oluşturulacak ortak komisyonu engelleyerek nefret üzerine oluşturduğu politikası ile Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'la bir nevi sınırlarını kapatılmış veya sınırlı kontrollü geçişler yapılmakla Ermenistan'ı esirler kampına çevirmiştirler” dedi.

“Ermenistan Dünya'nın En Büyük Esir Kampıdır”

Ermeni Diasporasının 104 yıldır dillendirdiği sözde Ermeni soykırımının aslında bu gün Ermenistan'da yaşayan Ermenilere yapıldığını söyleyen Gülbey, “Ermenistan nüfusunun 100 bini Türkiye, gençler iş için Rusya ve çoğunluğu ise Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde kaçak yaşamaktadırlar. Ermenistan'da yaşayan yaşlılar, çocuklar ve üst zengin tabakasıdır. Ermenistan'ın Türkiye, Azerbaycan sınır kapıları kapalı Gürcistan kapısı ise Rusya Gürcistan savaşından sonra yarı kontrollü geçiş yapılmaktadır. Bir tek İran sınır kapısı açık kalmıştır. Onunda sebebi İran'ın ambargodan ve Rusya ile olan ittifakından dolayıdır. Onun için diyoruz Ermenistan dünyanın en büyük esir kampıdır. Ermenistan'da yaşayan Ermeniler derhal Ermeni diasporasından kurtulmalı komşularıyla ilişkilerini düzeltmeliler ki Rusya'nın zorunlu Ermenistan politikalarına muhtaç olmamalıdırlar” şeklinde konuştu.