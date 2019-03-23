Asimder Başkanı Gülbey, "Ermeni Diasporası Iğdır, Kars ve Ağrı'da gizli plan peşinde"

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Yeni Zelanda'da camiye saldırı sonrası 50 kişiyi öldüren Brenton Tarrnat'ın Türkiye'de kaldığı tarihlerde Ağrı ve Ağrı Dağı'nın eteklerine kadar gelişinin katliamı gerçekleştirdiği silahın şarjörünün üzerine Ermeni harflerle yazı yazısının Ermeni Diasporasının Iğdır, Kars ve Ağrı illerinde gizli bir plan peşinde olduğunu iddia etti.

Ermeni diasporasının bölgedeki gizli planlarını hayata geçirmek için bölgede etkili çalışmalar yapan ASİMDER Genel Merkezini yıldırma politikalarına başladığını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Yeni Zelanda'da cami katliamını yapan caninin Ağrı iline gelip bölgedeki kripto Ermenilerle görüşme yaptığı şüphelerimiz bulunmaktadır. Yönetiminde Ermeni asıllıların hisse olduğu tahmin edilen ABD patenli Nike firmasının Asya ve Ortadoğu'nun tek üretim fabrikasını Ağrı iline kurmasını belirlemesi ve bu tür oluşumların karşısında kurulduğu günden beri dik durup hep itiraz bildiren Iğdır merkezli ASİMDER genel merkezi başkanı Göksel Gülbey'in hakkında hep savunduğu Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğu tarafından suç duyurusunda bulunması acaba tesadüfmü bilemiyoruz. ASİMDER Genel Merkezi olarak kurulduğumuz 2002 yılından beri hep Azerbaycan devletinin yanında yer almış uğramış olduğu haksız işgalin sona erdirilmesi için mücadele vermişizdir. Ancak Azerbaycan devletinin bir resmi kurumu olan Başkonsolos tarafından genel başkanımız hakkında suç duyurusunda bulunulması bizleri üzmüştür. Ocak ayı içerisinde işlendiği belirtilen sözde suçun Mart ayı içerisinde suç duyurusunda bulunulması ve tamda Yeni Zelanda canisinin katliamı ile Ağrı'da fabrika açacak olan ABD patenli Nike firmasının açıklamalarına denk gelişi sizce manidar değimlidir. ASİMDER olarak bu tesadüflerin peşini bırakmayacağımızı bölgedeki devlet yetkililerinin de bu tesadüflere göz yummayarak incelemelerini istemekteyiz. Böyle bir gizli oluşum varsa bunu bozmak için gerekirse Iğdırlı tüm sivil toplum kuruluşları olarak konuya dikkat çekmek için ortak basın açıklaması yapacağız” dedi.