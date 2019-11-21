Asimder Başkanı Gülbey: “Ermeniler bu topraklarda göçmendiler”

Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi BDM Türkiye Temsilcisi ve Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Diyanet Merkezinde yaptığı ziyarette yaptığı açıklamada “Bundan önce değişik yerlerde göçmen olarak dolaşırlardı, Türkiye'de de aynı şekilde göçmen olarak yaşarlarken zorunlu tehcir yaşandı” sözlerine tepki gösteren Ermenistan Dışişleri Bakanlığını kınadı.

Ermenilerin 1071'de ve öncesinde Bizans İmparatorluğunda ikinci sınıf vatandaşı olduğunu ve yerleşik bir toprak veya mekanlarının olmadığını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermeniler tarihi işlerine geldiği dönemden alıp değerlendiriyorlar. 1071 ve öncesi yıllarda Ermeniler Bizans İmparatorluğuna bağlı yaşayan bir halkken hor görülen devlet kademesine alınmayan ve sevilmeyen saygı duyulmamıştır. Ermeni lobisi ve Ermenistan Diaspora Bakanlığı her platformda Müslüman Türk milletini sözde soykırım ile suçlamaktadır. Ancak kendilerine insanlık dışı bir davranış sergileyen Bizans İmparatorluğundan halkları adına niye hesap sormuyorlar. İşte buda Ermenilerin ikiyüzlülüğünü göstermektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göçmen diyerek kastettiği, Ermeniler tarihe bakıldığında hiçbir zaman yerleşik bir toprakları olmamıştır. 1071'den önce Bizans İmparatorluğunda 1071 yılından sonrada gönüllü olarak Hıristiyan Bizans yerine Türk milletiyle yaşamayı kabul etmişlerdir. Sahiplenmeye çalıştıkları kiliseler ve diğer mekanları 1071 yılında Alpaslan, 1453 yılında da Fatih Sultan Mehmet döneminde tahsis edilmiştir. Bizim tahsis ettiklerimizi şimdi bizden kendilerinmiş gibi geri istiyorlar. Değişik milletlerin hakimiyetinde yaşayan Ermeniler hep göçmen olmuşlardır” şeklinde konuştu.